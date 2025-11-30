Simge Akbulut ailesiyle aynı hastanede görev yapıyor

Küçük yaşlarda anne ve babasının çalıştığı hastanede doktorluk hayali kuran Simge Akbulut, hekim olarak atandığı aynı sağlık kurumunda ebeveynleriyle hastalara hizmet veriyor

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2024 yılında mezun olan 26 yaşındaki Simge Akbulut, Sağlık Bakanlığınca 8 ay önce Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne atandı. Akbulut, 49 yaşındaki hemşire annesi Rüya ve 58 yaşındaki röntgen teknisyeni babası Ercan Akbulut'un 29 yıldır görev yaptığı hastanenin Acil Servisi'nde hayat kurtarmak için çaba gösteriyor.

HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Doktorluk hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Akbulut, "Çocukluğumdan beri anne ve babamla çalışmayı istiyordum. Buraya denk gelmesi beni çok mutlu etti. Ailemin de benimle çalışmak hayaliydi. Güzel bir şekilde nöbetlerimizi tutuyoruz. Herkes kendi işini yapıyor. Bu mesleği seçmemde özellikle babamın payı oldu. Babam doktor olmamı, beraber çalışmayı, nöbet tutmayı çok istiyordu. Hayalleri de gerçek oldu. İşimi çok seviyorum." dedi.



Anne Rüya Akbulut ise kızına hastanede "Doktor hanım, hocam" diye hitap edilmesinin çok hoşuna gittiğini söyledi.

