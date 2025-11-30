Konya’da 6 yaşındaki Ümmü Nigar yıkılan duvar altında can verdi

Konya'da 4,5 yıl önce kullanılmayan bir evin bahçe duvarının çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ümmü Nigar Yurduseven’i (6) yıkılan duvarın altından çıkardı. Sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025

Konya'da 4,5 yıl önce kullanılmayan bir evin bahçe duvarının çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ümmü Nigar Yurduseven'i (6) yıkılan duvarın altından çıkardı. Sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Soruşturma sonucunda yapı sahibi ve 3 belediye personeli hakkında dava açıldı. Konya Asliye Ceza Mahkemesi sanıklar hakkında kararını açıkladı. Ev sahibi M.K. hakkında 'taksirle ölümü neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis, inşaat mühendisleri F.Y. ve M.Z.D. hakkında ise aynı suçtan 1'er yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Mühendislerin müdürleri M.Ö.K. ise beraatına hükmedildi.



6 yaşındaki Ümmü Nigar Yurduseven, sokaktan geçerken yıkılan beton bahçe duvarının altında kalarak can vermişti.

