Kırıkkale’de Adem Gürler mobil bankacılıkta 55 milyon lira görünce şoke oldu

KIRIKKALE’NIN Keskin ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Adem Gürler, mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde bakiyesinde 55 milyon lira olduğunu görünce adeta dili tutuldu. Arkadaşının gönderdiği 6 bin 750 lirayı görmek için hesaba giriş yaptığını belirten Gürler, ekranda milyonlarca lira ile karşılaştığını söyledi. Hesabının bloke edildiğini anlatan Gürler, “Hesabıma girdiğimde 55 milyonu gördüm. Şu anda hesaplarım blokeli. Polis ve jandarmadan bilgi aldım, bir şey yapamayacaklarını, herhangi bir dosya açılmadığını söylediler.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

KIRIKKALE'NIN Keskin ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Adem Gürler, mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde bakiyesinde 55 milyon lira olduğunu görünce adeta dili tutuldu. Arkadaşının gönderdiği 6 bin 750 lirayı görmek için hesaba giriş yaptığını belirten Gürler, ekranda milyonlarca lira ile karşılaştığını söyledi. Hesabının bloke edildiğini anlatan Gürler, "Hesabıma girdiğimde 55 milyonu gördüm. Şu anda hesaplarım blokeli. Polis ve jandarmadan bilgi aldım, bir şey yapamayacaklarını, herhangi bir dosya açılmadığını söylediler. Ülkemizde 'ben çok zenginim ama hesabımda 55 milyon gelmiş, kullanmam' diyecek adam yalan söyler. İlk kez başıma geldi. 34 yaşında bir insanım, 34 sene sonra da daha gelmez yani" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN