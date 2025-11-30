İzmir’de iş insanı Murat Ekinci evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan iş insanı “Can güvenliğim yok” diye feryat etti.
İzmir'de, iş insanı Murat Ekinci (54) evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olay anının görüntüleri ortaya çıkarken, tedavisi sonrası taburcu edilen Ekinci, "Can güvenliğim yok. 6 milyon TL borç aldım, 30 milyon TL geri ödedim. 40 milyon TL daha istendi. Vermedim. Akaryakıt istasyonum kurşunlandı, evimin önünde ateş açıldı" dedi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin, ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.