İzmir’de iş insanı Murat Ekinci evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan iş insanı “Can güvenliğim yok” diye feryat etti.

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025

İzmir'de, iş insanı Murat Ekinci (54) evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olay anının görüntüleri ortaya çıkarken, tedavisi sonrası taburcu edilen Ekinci, "Can güvenliğim yok. 6 milyon TL borç aldım, 30 milyon TL geri ödedim. 40 milyon TL daha istendi. Vermedim. Akaryakıt istasyonum kurşunlandı, evimin önünde ateş açıldı" dedi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin, ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

