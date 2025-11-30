Fabrika faciasının tutuklu patronu cezaevinde can verdi

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 21:19

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da meydana gelen ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın sonrası tutuklanan iş yeri sahibi Kurtuluş Oransal tutulduğu Kandıra Cezaevi'nde fenalaştı. Cezaevi görevlilerince çağrılan ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Oransal'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Anjiyo yapılan Oransal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.