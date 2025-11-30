Fabrika faciasının tutuklu patronu cezaevinde can verdi
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınıyla ilgili tutuklu bulunan iş yeri sahibi Kurtuluş Oransal, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Mimar Sinan Mahallesi'ndeki kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da meydana gelen ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın sonrası tutuklanan iş yeri sahibi Kurtuluş Oransal tutulduğu Kandıra Cezaevi'nde fenalaştı. Cezaevi görevlilerince çağrılan ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Oransal'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Anjiyo yapılan Oransal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YANGINDA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Dilovası'ndaki fabrikada çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17), kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan Tuncay Yıldız da hastanede hayatını kaybetmişti.
SORUŞTURMADA 7 TUTUKLAMA, BELEDİYEDE GÖREVDEN ALMALAR
Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 7'si, aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu kişiler, tutuklanmıştı. Ayrıca Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., Zabıta Müdürü N.B., zabıta personeli C.T., Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.