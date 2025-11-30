Airbus A320’lerde yazılım sorunu! 6 bin uçak geri çağrıldı

AVRUPALI uçak üreticisi Airbus, yoğun güneş kaynaklı radyasyonun uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle A320 uçaklarının önemli bir kısmında acil yazılım güncellemesi için geri çağırdı. Hava yolu şirketleri alarma geçti.

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, A320 tipi uçaklarda geniş çaplı bir yazılım geri çağırma süreci başlattı. Yaklaşık 6 bin uçağı etkileyen karar, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol verilerini bozabileceğinin tespit edilmesi üzerine alındı. Şirket, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol bilgisayarlarındaki kritik verileri bozabileceğini belirterek, "A320 ailesindeki önemli sayıda uçağın derhal yazılım güncellemesine ihtiyaç duyduğu" açıklamasını yaptı.

ACİL ÖNLEMLER ALINACAK

Şirket, etkilenen uçakların belirlenmesi üzerine havacılık otoriteleriyle koordineli şekilde acil önlemlerin uygulanacağını bildirdi. Airbus, önerilen tedbirlerin bazı operasyonel aksamalara yol açabileceğini kabul ederek yolcu güvenliğinin birinci öncelik olduğunu vurguladı ve olası rahatsızlıklardan dolayı özür diledi. Bu durum üzerine Türk Hava Yolları, 8 adet A320 tipi uçak bulunduğunu bakımların ardından tekrar uçakların seferlere verileceğini duyurdu. AJet, filosundaki yedi uçağın seferden çekildiğini, gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden operasyonlarına devam edeceğini açıkladı. Pegasus da uçuş iptal ve gecikmeleri için bilgilendirmelerin takip edilmesi gerektiğini duyurdu.

