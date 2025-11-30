Afyon'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 09:14

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Kaza, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ Murat Turizm'e ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.

Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

