Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu

İzmir’de yaşayan Özge İkibaş, internetten aldığı zayıflama kahvesini doktor kontrolü olmadan iki ay kullandı. Kalbi duran genç kadın 15 gün yoğun bakımda kaldı. Taburcu olduktan sonra yaşadıklarını anlatan İkibaş, “Yeni bir hayat şansı buldum, ölüm de olabilirdi” diyerek herkesi bilinçsiz ürün kullanımına karşı uyardı.

29 Kasım 2025

İzmir'de yaşayan Özge İkibaş, doktor kontrolü olmadan iki ay boyunca zayıflama kahvesi içti. Kalbi durdu, 15 gün yoğun bakımda kaldı. 1,5 ay süren tedavinin ardından taburcu olup, eve gönderildi. Özge İkibaş, "Fazla kullandım, bir anda kalbim durdu. İnternetten aldım ve doktor kontrolünde değildi. Aç karnına içiyorsunuz, zaten akşama kadar başka bir şey yedirmiyor. Kendimi şanslı hissediyorum. Yeni bir şans, yeni bir hayat. Ölüm de olabilirdi.

Kimse bilinçsiz bir şey kullanmasın" diyerek uyarılarda bulundu.