Uzaklaştırma kararına rağmen pusu kurdu: Yasemin Durbak’ın bacağı kesildi

Muş’ta eski eşinin saldırısına uğrayan Yasemin Durbak bacağından yararlandı. Antalya’da ise emriyo tedavisi gören Sabiha Ç., hem eşinin şiddetine maruz kaldı. Ayrıca karnında ameliyat iğnesi unutulduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025

Muş'ta ise uzaklaştıma kararı aldırdığı eski eşi tarafından pompalı tüfekle sokakta vurulan Yasemin Durbak'ın (44) sol bacağı, saldırının ardından kesilmek zorunda kaldı. Eski eşi Ekrem Özün'ün (45) hakkında çıkan uzaklaştırma kararını almaya giden Durbak'ı pusu kurarak vurduğu, o saldırıda ise alınan uzaklaştırma kararına Durbak'ın kanın sıçradığı ortaya çıktı. Saldırgan aynı gün yakalanarak tutuklandı. Aile yaşananları şöyle anlattı:

Silahı annemin kafasına doğrultup ateş etmeye çalışmış ama silah tutukluk yapmış. Kalabalık toplanınca korkup kaçmış. Annemi yalnız bırakamıyorum, başına bir şey gelir diye korkuyorum. Bu korkuyla yaşamak çok zor.