Sarıyer’de mal kavgası: Oğul babasını sırtından bıçakladı

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 15:34

Olay, 23 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baba ve oğlu arasında uzun süredir devam eden mal paylaşımında anlaşmazlık çıktı. Olay günü evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada Ercan Ş. babası Bahri Ş.'yi sırtından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Bahri Ş.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bahri Ş. ardından ambulansla Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ercan Ş. (DHA)

"ALKOLLÜ OLDUĞUNDA BENİ EVDEN KOVUYORDU"

Ercan Ş. ifadesinde, "Babamla birlikte aynı evde ikamet etmekteyiz. Babam ile daha önceden aramızda kendisinin alkol kullanımından dolayı tartışmalarımız olmuş, hatta bu tartışmalardan dolayı aramızda adli olaylar meydana gelmiş ve kendisi benim hakkımda uzaklaştırma kararı almıştı. Şu an devam eden herhangi bir tedbir kararı bulunmamaktadır. Yine geçmiş zamanlarda çocuklarımın yanında bana hakaret etmesi ya da küçük düşürücü söylemlerde bulunması sebebiyle aramızda tartışmalar olmuş ve beni sürekli yanında istemeyip alkollü olduğundan dolayı beni bulunduğum evden kovuyordu. Eşim şahit olmuştur olaya" dedi.