Sarıyer’de mal kavgası: Oğul babasını sırtından bıçakladı

Sarıyer’de mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ercan Ş. babasını sırtından bıçakladı, ağır yaralanan Bahri Ş. hastaneye kaldırıldı. Ercan Ş. yaşananlar hakkında 'Balık poşetinden biraz su aktı, babam bu yüzden bağırıp saldırdı. Dışarıda malum olay gerçekleşti, pişmanım' sözlerini söyledi.

İstanbul Sarıyer'de mal paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşayan Ercan Ş. (35) ile babası Bahri Ş. (62) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ercan Ş., babasını sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan baba ambulansla hastaneye kaldırılırken, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı. Ercan Ş. ifadesinde, "Balık poşetinden biraz su aktı, babam bu yüzden bağırıp saldırdı. Dışarıda malum olay gerçekleşti, pişmanım" dedi.

BABA VE OĞUL ARASINDA MAL PAYLAŞIMINDA ANLAŞMAZLIK ÇIKTI

Olay, 23 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baba ve oğlu arasında uzun süredir devam eden mal paylaşımında anlaşmazlık çıktı. Olay günü evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada Ercan Ş. babası Bahri Ş.'yi sırtından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Bahri Ş.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bahri Ş. ardından ambulansla Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAYDA KULLANDIĞI BIÇAKLA YAKALANDI

Diğer yandan çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Ercan Ş.'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı. Gözaltına alınan Ercan Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ercan Ş. çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ercan Ş.'nin poliste 9, babası Bahri Ş.'nin ise 6 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

"ALKOLLÜ OLDUĞUNDA BENİ EVDEN KOVUYORDU"

Ercan Ş. ifadesinde, "Babamla birlikte aynı evde ikamet etmekteyiz. Babam ile daha önceden aramızda kendisinin alkol kullanımından dolayı tartışmalarımız olmuş, hatta bu tartışmalardan dolayı aramızda adli olaylar meydana gelmiş ve kendisi benim hakkımda uzaklaştırma kararı almıştı. Şu an devam eden herhangi bir tedbir kararı bulunmamaktadır. Yine geçmiş zamanlarda çocuklarımın yanında bana hakaret etmesi ya da küçük düşürücü söylemlerde bulunması sebebiyle aramızda tartışmalar olmuş ve beni sürekli yanında istemeyip alkollü olduğundan dolayı beni bulunduğum evden kovuyordu. Eşim şahit olmuştur olaya" dedi.

"BALIK POŞETİNDEN AKAN SUYA SİNİRLENDİ"

Ercan Ş., "Olay günü mahallede bulunan pazardan alışveriş yapıp eve döndüm. Eve geldiğimde kapıyı babam açtı. İkamete girip alışveriş poşetini evin bir köşesine bıraktığımda, pazardan aldığım balık poşetlerinden hafif bir şekilde sıvı akması üzerine babam sinirlenip birden bağırmaya başladı. Bana 'niye geldin bu eve, git bu evden' şeklinde söylemlerde bulunup üzerime doğru saldırmaya, kafama doğru yumruk atmaya başladı. Ben de bu durumdan kurtulmak amacıyla kendimi geriye doğru attım. Babama karşı herhangi bir fiziksel eylemde bulunmadım" ifadelerini kullandı.

"SOKAKTA DA BAĞIRDI, ÜZERİME GELDİ O ANDA OLAY OLDU"

Ercan Ş., "Daha sonra babam ikametten dışarı, sokağa çıktı. Yine sokak üzerinde bana bağırmaya devam etti. Hatırladığım kadarıyla üzerime gelmesiyle malum bıçakla olay gerçekleşti. Pişmanım" dedi.

"BABA OĞLUNA EV VERMİYOR"

Bıçaklanan Bahri Ş.'nin komşusu, "Bir gün sonra mı ne kavga etmişlerdi. Ama konularını bilmiyordum. Oğlan gelmiş, altta kiracı duruyor, üstte kalabalık aile zaten. Diyor ki, baba diyor, çoluk çocuk yatamıyor, kalkamıyor. Aşağıyı bana ver, kiracıyı çıkar. Ondan sonra kavga ediyorlar. Çocuk Azerbaycan'da çalışıyordu. İzine gelmiş hanım ve çocuklarla. Galiba dövmeye kalkışmış. Ondan sonra bıçaklıyor işte. Araları önceden bozuk değildi, iyiydi yani. Onlar geleli 1 ay olmuştu. O yüzden öyle olmuş yani. Baba oğluna ev vermiyor. Kiracı var diyor. Ben çıkaramam diyor. Çıkartırsın, çıkartamazsın diye kavga ediyorlar" dedi.