Neslinur Topal’ın şüpheli ölümü: evde siyanür ihtimali araştırılıyor

Üniversite sınavına hazırlanan 18 yaşındaki Neslinur Topal, zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ankara’dan gelen özel ekip, alttan ısıtmalı evde bulunan fare zehrinin ısıyla tepkimeye girerek siyanür benzeri etki yaratmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ön otopside belirgin bir bulguya rastlanmazken, detaylı rapor soruşturmaya yön verecek.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Muğla'da zehirlenme şüphesiyle başvurduğu hastanede hayatını kaybeden Neslinur Topal (18), toprağa verildi. Lise mezunu Topal'ın, üniversite sınavına hazırlandığı öğrenildi. Ankara'dan gelen özel ekip ise evde detaylı inceleme yaptı. Bu arada, alttan ısıtma sistemine sahip olan evde fare zehrinin de bulunduğu, fare zehri ile ısı arasında tepkime oluşarak siyanür benzeri bir etki yaratmış olabileceği de belirlendi. İki ihtimali de göz önüne alarak detaylı inceleme yapan özel ekibin hazırlayacağı rapor, adli soruşturmaya ışık tutacak. Neslinur Topal'ın otopsindeki ilk bulgulara göre bedende gözle görülür bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.