Komadan çıktı yeniden yürümeyi başardı

İzmir’de yaşayan ikiz çocuk annesi Türkan Toprak, geçirdiği beyin felci sonrası yatalak kalmasına ve doktorların yaşayamaz demesine rağmen hayata tutunmayı başardı.

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025

İzmir'de yaşayan ikiz çocuk annesi Türkan Toprak, beyin felci geçirdi. 45 gün komada kaldı. Doktorlar iyileşmenin mümkün olmayacağını söyledi. Pes etmedi, zamanla tedaviye olumlu yanıt verdi. Yeniden konuşmaya ve yürümeye başladı. Şu anda fizik tedavi gören Toprak, eski sağlığına kavuşmak için mücadelesini sürdürüyor.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ AİLESİ

Şu anda sosyal medyada canlı yayınlar yaptığını ve çok sayıda insana ulaştığını kaydeden Türkün Toprak, sözlerini şu şekilde noktaladı: Ailem, en büyük destekçilerim oldu. Özellikle ikiz çocuklarım. İnsanlara umut olabilmek, yaşadıklarımı paylaşabilmek ve kendi yolculuğumun başkalarına güç vermesi benim için çok kıymetli.