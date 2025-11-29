Kızını her gün kucağında taşıyan anne asansör istiyor

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025

Eskişehir 'de bir bacağı diğerinden kısa olan pev hastası Zeynep İkra 'yı (8) kucağında her gün sınıfına taşıyan anne Aynur Albayrak , herkesin bir engelli adayı odluğunu hatırlattı. Oldukça zorluk çeken anne, kızına asansörlü bir okul tavsiye edildiğini söylese de mevcut okulun evlerine 100 metre mesafede oluşu, çocuğunun arkadaşları ve öğretmenleriyle olan uyumunu bozmak istemediğinden dolayı, mevcut okula engelli asansörü talebinde bulundu.

DERSLERE KATILAMIYOR

Kızının bazı etkinlik derslerine ve teneffüslere kalmadığının altını çizen anne, "İlk başta sınıfımız üçüncü kattaydı. Asansör olmadığı için sınıfımız birinci kata alındı; ancak bu kat, bodrum ve zemin katın üstü olduğu için aslında iki kat merdiven çıkmış oluyorum" dedi. Kızının okumayı çok sevdiğini ve okulunda daha sosyal olduğuna değinen Albayrak şöyle devam etti; "Kızım gerçekten okulda çok mutlu. Okulumuza bir an önce asansör yapılması gerekiyor. Teneffüslerdeki kargaşada kızım tekerlekli sandalye ile inemiyor."

Zeynep İkra, "Okulumu çok seviyorum ve okula gitmek istiyorum. Öğretmenimi ve arkadaşlarımdan asla ayrılmak istemiyorum. En sevdiğim ders Türkçe. Esra öğretmenimi de çok seviyorum. Asansör istiyorum çünkü asansörün yapılmasını istiyorum" dedi.