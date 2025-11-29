Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor: Eski eşim sosyal medyadan bana ağır hakaretlerde bulunuyor hukuki haklarım neler?

Eski eşten gelen sosyal medya hakaretleri, gürültü yapan komşular ve aldatma sonrası mal paylaşımı… Takvim hukukçunuz, en çok merak edilen bu sorulara yanıt veriyor.

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025

7 yıllık evliliğim bitti. Son birkaç gündür eski eşim sosyal medyadan bana ağır hakaretlerde bulunuyor. Hukuki haklarım neler?

Bunun için farklı yollar var. 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun gereğince, öncelikle içerik sağlayıcısına (yazıyı yazana) veya yer sağlayıcısına (internet sitesine) başvurarak ilgili yazının yayından çıkarılmasını talep edebilirsiniz. Ya da sulh ceza mahkemesine başvurarak erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz. Mahkeme kararını 24 saat içinde verecektir. Mahkeme, kararı, Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderir ve birlik de 24 saat içinde kararın gereğini yerine getirir. Mahkeme erişimin engellenmesine karar verirse, ilgili yazı siteden kalkmayacak ancak Türkiye sınırları içinde bu yazıya ulaşmak imkansız hale gelecektir. Yine, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na da başvurarak tedbiren içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilirsiniz.

Bu durumda erişim sağlayıcılar tedbir talebini 24 saat içinde yerine getirir ve içeriğe erişim engellenir.

Fakat bu engellemenin sürekli olmasını istiyorsanız yine 24 saat içinde sulh ceza hakimliğine de başvurmanız gerekir. Bu durumda hakim 48 saat içinde karar verir ve doğrudan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gönderir. Yoksa bu tedbir kararı kendiliğinden kalkar.

KOMŞUM RAHATSIZ EDİYOR

Yan daireme yeni evli bir çift taşındı. Sürekli kavga ediyorlar. Uyardım ama dinlemiyorlar. Ne yapabilirim?

Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) gereğince komşuların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Bunlardan biri de kişilere rahatsızlık vermemektir.

KMK 18'inci Maddesi'nde belirtildiği üzere, komşular birbirlerini rahatsız edemez, birbirlerinin haklarını çiğneyemez ve yönetim planlarına karşı uyumlu olma hükümlerine sahiptir. Gürültü yapmak ve komşuyu rahatsız etmek kanun hükmüne aykırılık teşkil eder. Yüksek sesle kavga etmek, uzun süreli müzik dinlemek, uygunsuz zamanlarda yapılan tamir ve tadilat gibi ses çıkarıcı işlemler bir diğerini huzursuz edebilir. Eğer yapılacak işlemler ve zaman zaman ortaya çıkan sebepler, komşuya açıklanır ya da haber verilirse anlayışla karşılanabilir. Ancak ileri boyutu hak doğurur. Kabahatler Kanunu'nun 36'ncı Maddesi'nce gürültüden dolayı kaynaklanan eylemler para cezası ile sonuçlanır. Uygulanan idari para cezasına rağmen devam eden davranışlar var ise sulh hukuk mahkemesine başvurup dava açabilirsiniz. Çekilmez hal tespiti alıp yasak koydurabilirsiniz. Uzun süren eylemlerde de kişilerin huzur ve sükûnetini bozma kapsamında 3 aydan 1 yıla kadar hapis söz konusu olabilir.

ALDATILDIM, PARAMI İSTİ YORUM

Eşim beni aldattı, ayrılıyoruz. Çok paragöz biri ve maddi olarak ona zarar vermek istiyorum. Tüm mal varlığını almam için ne yapmalıyım?

Taraflar özellikle aldatma, sadakatsizlik gibi etkenlerle boşanma noktasına gelmişlerse ihanete uğrayan eşin intikam duygusuna kapılması, eşin mal varlığını ele geçirerek cezalandırmak istemesi karşılaşılan bir durumdur. Peki bu hukuken mümkün müdür? Kural olarak, eşler edinilmiş mal rejimine tabi ise, edinilmiş malları eşit olarak paylaştırılır. Fakat istisnaen de olsa zina nedeniyle boşanma davası söz konusu ise yarı yarıya olan paylaşım oranları hakimin takdiriyle kusurlu eş aleyhine değişebilir ve bazen hakim kusursuz eşe tamamını bırakabilir. Fakat bu istisnai bir durumdur ve unutulmamalıdır ki, kusurlu eşin hayatını devam ettirmeye yetecek bir şekilde karar tesis edilecektir.