Eskişehir’de otel restoranında yangın: 152 kişi tahliye edildi

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 13:43

OTELİN MUTFAK KISMINDA YANGIN ÇIKTI

Olay, saat 10.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi ile Hacı Hüsnü Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otelin altında bulunan restoranın mutfak kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangının büyümesi sonucunda ortaya çıkan duman çevredeki işletmelere ve otele sirayet etti. Alarmların çaldığı otelde konaklayan 152 kişi tedbiren tahliye edildi. Vatandaşların dumandan etkilenmemek için ağızlarını ve burunlarını kapattıkları görüldü.