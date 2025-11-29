Eskişehir’de otel restoranında yangın: 152 kişi tahliye edildi
Eskişehir’de bir otelin altındaki restoranda çıkan yangın nedeniyle 152 kişi tedbiren tahliye edildi, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
OTELİN MUTFAK KISMINDA YANGIN ÇIKTI
Olay, saat 10.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi ile Hacı Hüsnü Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otelin altında bulunan restoranın mutfak kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangının büyümesi sonucunda ortaya çıkan duman çevredeki işletmelere ve otele sirayet etti. Alarmların çaldığı otelde konaklayan 152 kişi tedbiren tahliye edildi. Vatandaşların dumandan etkilenmemek için ağızlarını ve burunlarını kapattıkları görüldü.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Çevrede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, otele ve çevredeki işletmelere sıçramadan söndürüldü.