Elektrikli bisiklet kazasında 11 yaşındaki Eray Tombul hayatını kaybetti

Ordu’da yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan elektrikli bisikletin duvara çarpması sonucu ağır yaralanan ilkokul öğrencisi Eray Tombul, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bisikleti kullanan Berkay S.’nin tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025

Acı olay, Ordu'da yaşandı. Yokuştan inen Berkay S.'nin (11) kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki binanın duvarına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Berkay S. ile yanındaki arkadaşı Eray Tombul, yere yığıldı. Berkay S., ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eray Tombul da önce kentteki özel bir hastaneye ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Eray Tombul, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Berkay S.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.