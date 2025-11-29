Efehan’ın 3 milyon dolarlık tedavisi için yardım kampanyası yüzde 18’de kaldı

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan 6,5 yaşındaki Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Efehan Akyüz'ün 3 milyon dolarlık gen tedavisi için başlatılan yardım kampanyasında henüz yüzde 18'e ulaşıldı. Anne Bahriye Akyüz, "Oğlumun kas kayıpları artmadan tedaviye başlaması için desteğe ihtiyacımız var. Tekerlekli sandalyeye gerek kalmadan önce ilacı alabilmesini istiyorum" dedi.