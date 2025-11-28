Elbistan'ta yürek burkan kaza

Elbistan’da kontrolden çıkan aracın şarampole devrilmesi sonucu Uzman Çavuş Ramazan Daylak olay yerinde, 6 aylık hamile eşi Elmas Daylak ise hastanede yaşamını yitirdi. Çift için jandarma komutanlığında tören düzenlendi, cenazeleri Kayseri’ye gönderildi.

Yürek yakan kaza, Kahramanmaraş Elbistan'ta yaşandı. Uzman Çavuş Ramazan Daylak'ın kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi.

Ramazan Daylak, olay yerinde yaşamını yitirdi, 6 aylık hamile eşi Elmas Daylak ise ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı Elmas Daylak, kurtarılamadı. Ramazan Daylak için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından Ramazan Daylak ve eşi Elmas Daylak'ın cenazeleri, memleketleri Kayseri'ye gönderildi.