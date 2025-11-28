Bahçelievler’de şüpheli ikili! Ev sahibi kameradan müdahale etti

Bahçelievler’de bir binaya girerek daire kapılarını yoklayan iki kadın, uzaktan kameraya bağlanan ev sahibinin “Sizi görüyorum!” diye seslenmesi üzerine panikle binadan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 11:09

İstanbul Bahçelievler'de bir binaya giren 2 kadın dairenin kapısını yoklamaya başladı. Kadınlardan biri merdiveni diğeri de kapıyı kontrol ettiği sırada uzaktan güvenlik kamerasına bağlanan ev sahibi 2 kişinin dairenin kapısının önünde beklediğini fark etti. Kameradan kadınlara seslenen ev sahibi, "Kime baktınız kime", "Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin" diyerek tepki gösterdi. Neye uğradığını şaşıran kadınlar binadan ayrıldı.

İki şüpheli kadın (DHA) 2 KADIN BİNA KAPILARINI KONTROL ETTİ Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta bulunan bir binaya giren 2 kadın, daire kapılarını kontrol etmeye başladı. Kadınlardan biri gözcülük yaparak merdivenleri kontrol ederken diğeri de bir dairenin kapısını açmaya çalıştı.

İki şüpheli kadın (DHA) EV SAHİBİ KAMERADAN KADINLARA SESLENDİ Bu sırada uzaktan güvenlik kamerasına bağlanan ev sahibi, kapısının önünde şüpheli hareketler yapan kadınlar olduğunu fark etti. Kameradan kadınlara seslenen ev sahibi, 'Kime baktınız kime', 'Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin' diyerek 2 kişiye tepki gösterdi. Neye uğradığını şaşıran kadınlar binadan ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.