Ümraniye’de sokağın ortasında öfke saçtı! Eşinin otomobilinin camlarını kırdı

İstanbul Ümraniye’de bir kişi, eşinin otomobilinin camlarını demir sopayla kırdı, engel olmak isteyen komşusunun aracına da saldırdı. “Fenomenlik yap” diye bağıran şüphelinin araçlara zarar verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mağdur komşu şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 14:18

İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre bir kişi önce eşinin aracına camlarını kırarak zarar verdi. Bu sırada şüpheli, duruma müdahale etmek isteyen komşusunun aracına da saldırdı. Aracın camlarını demir sopayla tuzla buz eden şüphelinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Saldırgan şahıs (DHA) EŞİNİN OTOMOBİLİNİN CAMLARINI DEMİR SOPAYLA KIRDI Olay Armağanevler Mahallesinde meydana geldi. Bir kişi park halinde olan eşinin otomobilinin camlarını demir sopayla kırdı. Duruma müdahale etmek isteyen şüphelinin komşusu ise olaya tepki gösterdi. Bunun üzerine şüpheli bu kez komşusunun aracına yöneldi. Elindeki demir sopayla aracın camlarını kıran şüpheli çevredekilere aldırış etmedi. Ümraniye'de eşinin ve komşusunun otomobiline sopayla zarar veren kişi kamerada

Saldırgan şahıs (DHA) O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI Bu sırada 'Fenomenlik yap' diye bağıran şüpheliye komşusu, 'Yapma', ' Ara polisi' diyerek karşılık verdi. Mağdur komşu ise olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.Olay anı aracı hasar gören komşunun cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde şüphelinin araçlara demir sopayla zarar vermesi ve tepki gösteren komşusuna hakaret ederek bağırdığı anlar yer alıyor.