Sivas'ın Gürün İlçesi’nde yaşayan iki hayırsever, apartman dairelerinin kapısını iyiliğe açtı. Latife Demirsoy ve Haydar Türk isimli hayırseverler, ilçede bulunan apartman dairelerini öğrencilerin hizmetine sundu.

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025

Sivas Gürün'de iki hayırsever, apartman dairelerinin kapısını iyiliğe açtı. Latife Demirsoy ve Haydar Türk isimli hayırseverler, ilçede bulunan apartman dairelerini öğrencilerin hizmetine sundu. Kira gelirleri 6 öğrenciye burs verilmek üzere Gürün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağışladı. Gürün Kaymakamı Selami Alper Özkan, "Bu örnek bağış ilçedeki sosyal dayanışma kültürüne önemli katkı sunacaktır. Latife Demirsoy, Haydar Türk ve tüm bağışçılara teşekkür ediyorum" dedi.

