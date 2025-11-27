Mersin ve Erzurum'da operasyon: 447,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin ve Erzurum’da düzenlenen operasyonlarda 224,5 kilo metamfetamin ve 223 kilo skunk ele geçirildiğini, yabancı uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, “ Bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak” dedi.
MERSİN VE ERZURUM'DA OPERASYON
Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Mersin ve Erzurum emniyet müdürlükleri koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu Mersin ve Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.