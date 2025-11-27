takvim-logo

Mersin ve Erzurum'da operasyon: 447,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin ve Erzurum’da düzenlenen operasyonlarda 224,5 kilo metamfetamin ve 223 kilo skunk ele geçirildiğini, yabancı uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, “ Bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenledikleri operasyonlarla Erzurum'da 224,5 kilogram metamfetamin ile Mersin'de 223 kilogram skunk ele geçirdiklerini, 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

MERSİN VE ERZURUM'DA OPERASYON

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Mersin ve Erzurum emniyet müdürlükleri koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu Mersin ve Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce operasyonlarda yabancı uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, Erzurum'da 224,5 kilogram metamfetamin ile Mersin'de 223 kilogram skunk ele geçirildiğini duyurdu.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI KORUMAK"

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik ederek, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak." ifadesini kullandı.

