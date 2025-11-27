Mardin’de aile faciası! Mehmet Kaya eşi ve çocuğuyla evde vurulmuş bulundu

Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya’nın ölümündeki gizem çözülemedi. Özel ekip kuruldu. Olayla kullanılan silahın evde olmadığı belirlendi. Sırrı silahla birlikte apartmanın yanındaki dükkanda bulunan kamera görüntüleri aydınlatacak.

Tüyler ürperten cinayet, önceki gece 01.00 sıralarında Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şehmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde, baba Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve çocukları Samyeli Kaya (5) başlarından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.



ANNE-KIZ YAN YANA

Cenazeler, otopsi için morga götürüldü. Baba Mehmet Kaya'nın cenazesi Mardin Savur'un kırsal İşgören Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Berna Kaya ile kızı Samyeli'nin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Van'a getirildi. Anne ve küçük kızının cenazeleri, Tuşba'ya bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.



SWAP ÖRNEKLERİ ALINDI

Sır cinayetleri çözmek için özel ekip kuruldu. Olay yeri inceleme ekipleri baba Mehmet Kaya'dan swap örnekleri aldı. Olayda kullanılan silahın evde olmadığı ve kapıda herhangi bir zorlanma olmadığı belirlendi. Olayla ilgili apartmanın yanındaki dükkanda da güvenlik kamerası incelemeye alındı. Şu ana kadar herhangi bir gözaltının olmadığı ifade edildi.

