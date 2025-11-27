Küçük elleri hamur karıştırma makinesine sıkıştı: İtfaiye kurtardı

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 09:40

Hatay 'da elini hamur karıştırma makinesine sıkıştıran çocuk itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir işletmede meydana geldi. Küçük çocuğun eli hamur karıştırma makinesine sıkıştı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçük çocuk (İHA)

İTFAİYE EKİPLERİ ÇOCUĞU KURTARDI

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucu çocuğun elini sıkıştığı makineden kısa sürede çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.