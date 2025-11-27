takvim-logo

Küçük elleri hamur karıştırma makinesine sıkıştı: İtfaiye kurtardı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde elini hamur karıştırma makinesine sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ELİ HAMUR KARIŞTIRMA MAKİNESİNE SIKIŞTI

Olay, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir işletmede meydana geldi. Küçük çocuğun eli hamur karıştırma makinesine sıkıştı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇOCUĞU KURTARDI

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucu çocuğun elini sıkıştığı makineden kısa sürede çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

