Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar: 558 bin liralık dolandırıcılık yaptılar

Kütahya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar ticari takside yakalandı. Yapılan aramada mağdura ait olduğu tespit edilen 60 gram altın bilezik, 2 tam altın, 2 çeyrek altın, bin 900 dolar ve 4 bin TL ele geçirildi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 11:17

Paylaş





ABONE OL

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 558 bin liralık dolandırıcılık yapan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı



Kütahya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 558 bin liralık dolandırıcılık yapan şüpheliler Eskişehir girişinde polis tarafından ticari taksi içerisinde yakalandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler Kütahya'da bir vatandaşı dolandırarak 558 bin TL değerinde altın ve parasını aldı. Dolandırıcının Eskişehir'e doğru geldiği bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksiyle Eskişehir'e gelen şüpheliyi Kütahya yolu üzerindeki uygulama noktasında ekiplerce yakaladı. Yapılan aramada mağdura ait olduğu tespit edilen 60 gram altın bilezik, 2 tam altın, 2 yarım altın, 2 çeyrek altın, bin 900 dolar ve 4 bin TL ele geçirildi.

Ekipler tarafından ele geçirilenler (İHA)Yakalanan şüpheli ve ele geçirilen altın ve paralar Kütahya Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN