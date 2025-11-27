Eskişehir’de 65 yaşında kedi tutkusu! Mustafa Erçetin 12 yıldır Sylvia’yla şehri geziyor

ESKİŞEHİR’DE 12 yıl önce sokaktan sahiplenerek ‘Sylvia’ adını verdiği kedisini omzunda taşıyan Mustafa Rahmi Erçetin (65), görenlerin ilgisini çekiyor. Özel bir bağ kurduğu kedisiyle bisiklete binip, spor yapan, kafe, restoran ve parklara da gittiklerini söyleyen Erçetin, “Kedimle 65 şehir gezdik, en büyük dileğim Sylvia ile Selanik’e gitmek. İnşallah bu dileğime ulaşırım, gerçekten çok istiyorum” diye konuştu.

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025

