Ataşehir'de trafik tartışmasında keserle saldırdı: 'Dayak yiyeceksin' tehdidi

İstanbul Ataşehir’de motokurye ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, sürücünün yanında bulunan kişinin elindeki keserle motokuryeye saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Olay, kask kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 11:13

İstanbul Ataşehir'de motokurye Yaşar D. ile hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Hafif ticari araç sürücüsü, kuryeye 'Dayak yiyeceksin' ve 'Kafanı gözünü kıracağım' cümleleriyle tehditte bulundu. Ardından şoförün yanında bulunan kişi elindeki keserle aracından inerek motokuryeye saldırdı. Yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Kasım Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında Yeniçamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motokurye Yaşar D. (20) ile 34 DVJ 721 plakalı hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar araçlarını durdurduktan sonra tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.