Antalya’da tarihi geçmiş tavuk skandalı! 25 ton döner ve sucuk imha edildi

Antalya’da tarihi geçmiş 25 ton tavuk ele geçirildi. Tavuklardan imal edilerek yeniden paketlenen ve satışa hazır hale getirilen döner ve tavuk ürünlerinden hazırlanmış sucuklar imha edildi

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025

Antalya'nın Aksu ilçesinde zabıta ekipleri, biri şahıs işletmesi, diğeri bir firmaya ait toplam 4 soğuk hava deposuna denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ve bu ürünlerden üretilmiş döner, sucuk vb. ürünlere el konularak imha edildi. Zabıta ekipleri, Çamköy Mahallesi'nde, sürekli kapalı tutulan ve şüphe uyandıran, aynı zamanda kötü kokuların geldiği bir işletmeyi takibe aldı. 4 soğuk hava deposunda yapılan denetimlerde ise yaklaşık 25 ton tarihi geçmiş tavuk ile bu tavuklardan imal edilerek yeniden paketlenen ve satışa hazır hale getirilen dönerler, ciğerler, taşlık ve tavuk ürünlerinden hazırlanmış sucuklar tespit edildi. Belgesi ve üretim bilgisi olmayan ürünler imha edildi.

