Van Gölü’nün sodalı sularında çocukların saçları yazın sarıya dönüyor

Van Gölü’nün sodalı suları, yazın çocukların saçlarını sararttı. Kışla birlikte miniklerin saçları koyulaştı. Ama onlar “Yeniden Icardi veya Osimhen gibi olmayı bekliyoruz” diyerek yazı beklediklerini anlattı...

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025

Van'lı çocuklar yazın büyük bölümünü gölde geçirdi. Gölün yüksek orandaki sodalı yapısı ve güneşin etkisiyle saçları sarı bir renge büründü. Kış aylarında göle girilmemesiyle birlikte saçları yeniden koyuya döndü. Çocuklardan Cihat Çıkla, "Biz saçlarımızın sarı halini çok seviyoruz. İnsanlar da artık bu halimize alıştı. Bu yüzden bize 'Van Gölü'nün sarı saçlı çocukları' diyorlar. Havaların ısınmasıyla yeniden Icardi veya Osimhen gibi olmayı bekliyoruz" dedi. '

Sıcak dönemlerde günde 3-4 kez göle girdiklerini anlatan Miraç Çıkla da "Kışın soğuk nedeniyle göle girmiyoruz, saçlarımız doğal rengine dönüyor. Bir an önce havalar ısınsın, göle girmeyi özledik" diye konuştu. Yunus Emre Erden ise sarı saçlı hallerini daha çok sevdiklerini ifade etti.

