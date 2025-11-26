Sahte altın bozduran şahıslar suç makinesi çıktı: 5 gözaltı

Kayseri’nin Develi ilçesinde sahte Cumhuriyet altını bozduran 5 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin araçlarında para, altın ve uyuşturucu ele geçirildi. 5 şahıs hakkında adli işlem sürüyor.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir sarrafa girerek sahte altın bozduran 5 şahıs yakalandı. 3 farklı suçtan kaydı bulunan şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 203 bin 650 TL nakit para ve 15 adet Cumhuriyet altını ele geçirildi.

Ele geçirilenler (İHA) ÇEŞİTLİ SUÇ KAYITLARI ÇIKTI Edinilen bilgiye göre, Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bir kuyumcuya girerek, sahte Cumhuriyet altını bozduran şahısları yakalamak için çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, E.K.K. (23), C.Y. (36), N.K. (32), A.M. (26) ve M.Y. (42) yakalanırken, yapılan kontrollerde şahısların 'dolandırıcılık', 'uyuşturucu imal ve ticareti' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kayıtları bulunduğu belirlendi.