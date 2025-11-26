Mardin’de aile faciası: Kaya ailesi evlerinde katledildi!

Mardin’de Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve kızları Samyeli Kaya, evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Ailenin alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetlileri tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025

TÜYLER ürperten olay, önceki gece saatlerinde Kızıltepe'deki Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerinde bulunan Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, komşuları bir süredir haber alamadıkları aileden şüphelenerek durumu yetkililere bildirdi.

EVİN KAPISI KAPALIYDI

Kapısı kapalı olan daire, ihbarla olay yerine gelen ekiplerce açıldı. Eve giren ekipler, silahla vurulduğu değerlendirilen 3 kişiyi hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede Mehmet Kaya (37), eşi anne Berna Kaya (33) ve kızları Samyeli Kaya'nın (5) hayatını kaybettiğini belirledi. 3 kişinin cansız bedenleri detaylı otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. ilçede esnaflık yapan Mehmet Kaya'nın elektrik ustası olduğu, ailenin alacakverecek meselesi nedeniyle husumetlileri tarafından katledildiği öne sürüldü.



Ailenin komşusu Ali Beydüz, "Bizim komşumuzdu, biz de şoktayız. Bu katliamdır, başka bir şey değil. Kendi halinde bir insandı. O da esnaftı, tamircilik yapıyordu. 01.00-02.00 arasında olmuş. Başka da bilgimiz yok" dedi.

