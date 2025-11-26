Katlanan Türk bayrağını direğe tırmanıp düzeltti
Bursa’da oyun oynayan üç çocuk, katlanan Türk bayrağını düzeltmek için direğe tırmandı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi, görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Bursa'da 3 çocuk direkte asılı Türk bayrağının katlandığını görünce içlerinden biri direğe tırmanarak elindeki dal ile bayrağı düzeltti.
DAL İLE BAYRAĞI DÜZELTTİLER
Sokakta oyun oynayan 3 çocuk, direkte asılı olan Türk bayrağının rüzgarın etkisiyle katlandığını görünce harekete geçti. Çocuklardan biri direğe tırmanırken, diğer ikisi düşmemesi için onu tuttu. Çocuklar dal ile düzelttikleri bayrağın yeniden dalgalanmasını sağladı.