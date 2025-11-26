takvim-logo

Katlanan Türk bayrağını direğe tırmanıp düzeltti

Bursa’da oyun oynayan üç çocuk, katlanan Türk bayrağını düzeltmek için direğe tırmandı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi, görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

DHA
DHA
Bursa'da 3 çocuk direkte asılı Türk bayrağının katlandığını görünce içlerinden biri direğe tırmanarak elindeki dal ile bayrağı düzeltti.

DAL İLE BAYRAĞI DÜZELTTİLER

Sokakta oyun oynayan 3 çocuk, direkte asılı olan Türk bayrağının rüzgarın etkisiyle katlandığını görünce harekete geçti. Çocuklardan biri direğe tırmanırken, diğer ikisi düşmemesi için onu tuttu. Çocuklar dal ile düzelttikleri bayrağın yeniden dalgalanmasını sağladı.

Bayrağı düzelttiği anlar (DHA)Bayrağı düzelttiği anlar (DHA)

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Bir başka çocuk tarafından da o anlar, cep telefonuyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda beğeni aldı.

