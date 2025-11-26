Katlanan Türk bayrağını direğe tırmanıp düzeltti

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 14:18

Bursa'da 3 çocuk direkte asılı Türk bayrağının katlandığını görünce içlerinden biri direğe tırmanarak elindeki dal ile bayrağı düzeltti.

DAL İLE BAYRAĞI DÜZELTTİLER

Sokakta oyun oynayan 3 çocuk, direkte asılı olan Türk bayrağının rüzgarın etkisiyle katlandığını görünce harekete geçti. Çocuklardan biri direğe tırmanırken, diğer ikisi düşmemesi için onu tuttu. Çocuklar dal ile düzelttikleri bayrağın yeniden dalgalanmasını sağladı.