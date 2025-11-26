Kağıthane’de vahşet: Eski eşini takside vurdu “Hatırlamıyorum” dedi!

26 Kasım 2025

İstanbul Kağıthane'de Enis Seyis (46), eski eşi Nuran Şimşek'i (43) "Son kez konuşalım" bahanesiyle taksiye bindirdi. Genç kadının araçtan inip kaçmaya çalıştığı sırada peşinden koşarak ateş etti. Şimşek, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Seyis, tutuklandı. Cinayeti işlemesine rağmen "Hatırlamıyorum. Öldürmüş olabilirim" savunmasında bulundu. Seyis, "Bir süre sonra mesajlarımı cevap vermedi. Hayatında başka biri olduğunu düşündüm. Taksideyken bana bir fotoğraf gösterdi. Ben de sinir krizi geçirdim silahımı çıkarttım. Sıktım" dedi.

