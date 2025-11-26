İzmir’de babalık davası: Kemik iliği nakli için DNA testi yeniden yapılacak

Seren T.’nin evli iş insanı Tarık Y.’den çocuğu dünyaya geldi. Şu anda 15 yaşında olan oğlu kansere yakalandı. Üvey kardeşlerinden ilik alabilmesi için babalık davası açtı...

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025

İzmir'de Seren T. 2010'da Tarık Y. ile tanıştı. Ancak Tarık Y.'nin evli ve 3 çocuk babası olduğunu öğrenince ayrıldı. Bu beraberlikten doğan oğlu İsmet'i, kendi nüfusuna aldı. İsmet kemik iliği kanserine yakalandı. Kurtulması için ilik nakli şarttı. Seren T., Tarık Y.'den, diğer çocuklarından ilik nakli yaptırmak için yardım istedi. Ancak reddedildi. Seren T. de Tarık Y.'ye babalık davası açtı. İddiaya göre kan örnekleri usulüne uygun alınmadı. İsmet'in biyolojik babasının Tarık Y. olmadığı yönünde rapor verildi. Bunun üzerine Seren T., İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Dilekçesinde, yeniden kan örneği alınıp DNA testi yapılmasını istedi. Mahkeme talebi kabul etti.



Bu kararla, Tarık Y.'den alınacak kan örnekleri İzmir Adli Tıp'da yeniden incelenecek ve mahkeme buna göre karar verecek. Seren T., "Oğlum kansere yakalandığında Tarık Y.'nin çocuklarından kemik iliği nakli yapılmasını istedik ancak kabul etmediler. Çünkü kardeşlerde uyum yüzde 90. Oğlum, ilik nakli olursa sağlığına kavuşacak" dedi.

