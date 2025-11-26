Hakkari'de cesur arıcılar kayalıkta kaya balı topladı

HAKKARİ Çukurca’da terör olayları nedeniyle 1995’te boşaltılan Kavuşak köyü Madenli mezrasına giden aralarında arıcılık yapan ve farklı işlerde çalışan bir grup, kaya balı toplamak için yola koyuldu. Uzun uğraşların ardından kayalık alanlar ve dik yamaçlardaki yuvalara ulaştı. Arıcı kıyafeti giyen, kayalık alanlara tırmanan yöre sakinleri, dumanla arıları sakinleştirdikten sonra petekleri kayaların oyuğundan çıkardı.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025

