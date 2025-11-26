Hakkari'de 378 kilogram, Ağrı'da 773 litre uyuşturucu madde operasyonlarda ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında Hakkari’de 345 kg skunk ve 33 kg metamfetamin ile Ağrı’da 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini, bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 09:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Yüksekova ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Hakkari ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda "Atak Timleri" desteğiyle uyuşturucu maddeye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımı (X)

Yerlikaya açıklamasında, "Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu maddeye yönelik jandarmamız tarafından yaptığımız operasyonlarımızla; Hakkari'de 345 kg skunk ve 33 kg metamfetamin ile Ağrı'da 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 1 şahıs yakalanarak göz altına alındı" ifadelerini kullandı. Operasyonlarda ele geçirilenler (X)