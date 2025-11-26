Antalya’da “Son Kadeh” operasyonu: 16 tutuklama
Sosyal medyada sahte kadın profilleriyle tuzağa düşürülen erkeklerden tehdit ve zorla para alan çete, “Son Kadeh” operasyonuyla çökertildi. 29 şüpheliden 16’sı tutuklandı.
Antalya'da, internet üzerinden tanışıp buluştukları kadınlar tarafından götürüldükleri eğlence mekanında fahiş hesap çıkarılan erkeklerden tehditle tahsilat yaptığı ileri sürülen 29 şüpheli, 'Son Kadeh' adlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı.
SAHTE KADIN PROFİLLERİ ÜZERİNDEN TANIŞMA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 ay süren projeli çalışmasında, Muratpaşa ilçesindeki eğlence mekanı işletmecileri ve çalışanlarının, sosyal medya platformlarında sahte kadın profilleri üzerinden tanıştıkları erkekleri mekana yakın noktaya yönlendirdiği belirlendi.
8-10 KAT YÜKSEK HESAP
Buluşma alanına gelen erkeklerin, mekanda çalışan kadınlar tarafından karşılanıp işletmeye götürüldüğü, hesaba çok sayıda kalem eklenerek şişirilmiş adisyonlar düzenlendiği ve müşterilere kentteki benzer işletmelere oranla 8-10 kat daha yüksek hesap çıkarıldığı tespit edildi.