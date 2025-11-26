25 Kasım’da iki kadın cinayeti: Zehra Özkan ve Sümeyye Yıldız öldürüldü!

25 KASIM Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde iki kadın cinayeti yaşandı. Gaziantep’te Zehra Özkan, uzaklaştırma kararı bulunan boşanmak istediği eşi Recep Özkan tarafından vurularak hayattan koparıldı. Zanlı, yakalandı. Elazığ’da ise Sümeyye Yıldız, eşi Erdal Yıldız tarafından tabancayla katledildi. Katil zanlısı Erdal Yıldız, gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025

