Türkiye’de kış erken geldi | Ardahan eksi 13.4 dereceyle dondu

TÜRKİYE’NIN batısı yazdan kalma günler yaşadı, doğusu ise dondu. Ardahan’ın Göle İlçesi, Kasım ayının son günlerinde adeta buz kesti. İlçede termometreler eksi 13.4’ü gösterdi. Ardahan’dan sonra Van, Ağrı, Erzurum, Kars ve Hakkari’de de termometreler eksilere indi. Van’ın Çaldıran İlçesi Bezirhane Köyü -10.3 derece ile Doğu Anadolu’nun en soğuk noktalarından biri oldu

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025

