İzmir’de SMA’lı bebek Abbas Miran için yardım kampanyası sonuçlandı | Dubai’de tedavi olacak
İzmir'de Nureddin-Sultane İbiş (20) çiftinin bebeği Abbas Miran’a 12 günlükken SMA Tip 1 tanısı konuldu. Aile çocuklarının yurt dışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Aylardır süren kampanyada mutlu sona ulaşıldı. Abbas Miran’ın tedavi parası toplandı. İbiş Ailesi, “Milyonlarca iyi yürekli kişi sayesinde oğlumuz Dubai’de şifa bulacak” dedi.
