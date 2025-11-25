İstanbul’da olumsuz hava ulaşımı etkiledi: Seferler iptal edildi

İstanbul’da etkili olan kötü hava nedeniyle Şehir Hatları ve İDO, sabah saatlerindeki birçok seferi iptal etti.

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 08:41

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferlerinde aksama yaşandı. Şehir Hatları ve İDO tarafından yapılan açıklamalarda, elverişsiz hava şartları sebebiyle birçok hattın sabah seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

ŞEHİR HATLARI'NDA İPTAL EDİLEN SEFERLER

06.15 ve 06.50 Beykoz–Eminönü

07.00 Beykoz–Eminönü

07.05 Sarıyer–Eminönü

07.25 Beykoz–Üsküdar

İDO'dan yapılan açıklamada ise özellikle Yalova–Pendik hattında geniş çaplı bir iptalin uygulandığı belirtildi.

İDO'DA İPTAL EDİLEN SEFERLER

08.00 Yalova–Pendik

09.00 Pendik–Yalova seferleri ile 10.00–20.00 arasındaki tüm Yalova–Pendik seferleri, yeni bir duyuruya kadar durduruldu.

Yetkililer, hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte seferlerin yeniden planlanacağını açıkladı. Vatandaşların sefer durumlarını Şehir Hatları ve İDO'nun resmi internet sitelerinden veya sosyal medya hesaplarından takip etmeleri istendi.

