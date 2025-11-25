Gaziantep Nizip’te öğretmen Demet Kasırga örnek oluyor

GAZİANTEP Nizip’te öğretmen Demet Kasırga, 2 öğrencisi bulunan okuluna ulaşabilmek için günlük 34 kilometre yolu katediyor.. Hatice ve Nigar Ece Yılmaz’ın eğitimden geri kalmaması için her gün okula gidip geliyor. Kimi zaman kendi aracıyla kimi zaman da otobüsle yolculuk yapıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

GAZİANTEP Nizip'te öğretmen Demet Kasırga, 2 öğrencisi bulunan okuluna ulaşabilmek için günlük 34 kilometre yolu katediyor.. Hatice ve Nigar Ece Yılmaz'ın eğitimden geri kalmaması için her gün okula gidip geliyor. Kimi zaman kendi aracıyla kimi zaman da otobüsle yolculuk yapıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN