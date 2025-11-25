Gaziantep Nizip’te öğretmen Demet Kasırga örnek oluyor
GAZİANTEP Nizip’te öğretmen Demet Kasırga, 2 öğrencisi bulunan okuluna ulaşabilmek için günlük 34 kilometre yolu katediyor.. Hatice ve Nigar Ece Yılmaz’ın eğitimden geri kalmaması için her gün okula gidip geliyor. Kimi zaman kendi aracıyla kimi zaman da otobüsle yolculuk yapıyor.
