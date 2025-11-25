Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 11:38

Antalya'da ekmek almak için evden çıkan Okan Işık'ın (84), caddede kepçenin altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Antalya Su ve Atıksu (ASAT) İdaresi Genel Müdürlüğü'ne taşeron hizmeti veren şirkete ait kepçe ile altyapı çalışmaları yapılırken, ekmek almak için evden çıkan Okan Işık yolun karşısına geçmek istedi.

Kepçe operatörü Erkan G.'nin (37) geri manevra yaptığı sırada, Işık kepçenin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Işık'ın oğlu, babasının cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü.