Bursa'da kaybolan Emrah Elveren'in kemikleri arkadaşının evinden çıktı!

BURSA’DA Emrah Elveren, 2023’te kayboldu. Ailesi, oğullarının Yalova’da ikamet eden halası Havva O. tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü iddiasıyla bir televizyon programına katıldı. Elveren’in arkadaşı Ahmet Şentürk programda çelişkili ifadeler vermesi üzerine, tutuklandı. Şentürk’ün evinin bahçesinde kazı yapıldı. Bulunan kemik, diş, saç ve kumaş parçalarının, Elveren’e ait olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025

