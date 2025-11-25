Antalya’da korkunç yangın davası! Okan Altay’a iki kez ağır müebbet

ANTALYA'DA 2 yıl önce çıkan yangında Hülya Çetinkaya (63) ile kızı Filiz Kaplan (46) hayatını kaybetti. Yangın sırasında dumandan etkilenen Okan Altay taburcu olduktan sonra tutuklandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Altay SEGBİS üzerinden katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

ANTALYA'DA 2 yıl önce çıkan yangında Hülya Çetinkaya (63) ile kızı Filiz Kaplan (46) hayatını kaybetti. Yangın sırasında dumandan etkilenen Okan Altay taburcu olduktan sonra tutuklandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Altay SEGBİS üzerinden katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada sunduğu mütalaasında sanığın anneannesi Hülya Çetinkaya ve teyzesi Filiz Kaplan'ı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Okan Altay (30), "Anneannemi de teyzemi de öldürme düşüncem hiçbir zaman olmadı. Teyzemden para istemedim" diye kendini savundu. Mahkeme heyeti, Altay'ın anneannesi Hülya Çetinkaya ve teyzesi Filiz Kaplan'ın ölümüne neden olan yangını kasti olarak çıkardığına kanaat getirerek sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN