Abi-kardeş arasında "kanepede ben uzanacağım" kavgası: Biri öldü biri tutuklandı

Kırıkkale'de baba evinde çıkan tartışma sırasında kardeşi tarafından bıçaklanan güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti (Fotoğraf: İHA)

Başka odaya giderken ağabeyinin arkasından bardak fırlatmaya çalıştığını, ancak annesinin engel olduğunu aktaran Yasin Sağlam, bir süre sonra odaya tekrar gelerek, sandalyeye oturduğunda ağabeyinin kendisine yan bakarak tahrik ettiğini ifade etti. Yasin Sağlam, üzerindeki bıçakla ağabeyi Ali Sağlam'ı önce karnından, daha sonra da bileği ve göğsünden bıçaklayıp, evden kaçtığını, bir süre sonra ise polise teslim olduğunu söyledi. Şüpheli, ağabeyini bıçakladığı için pişman olmadığını da belirtti. Yasin Sağlam, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.