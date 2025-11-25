Abi-kardeş arasında "kanepede ben uzanacağım" kavgası: Biri öldü biri tutuklandı
Kırıkkale’de 'kanepede ben uzanacağım' tartışması kanlı bitti. Özel güvenlik görevlisi Ali Sağlam, kardeşi Yasin Sağlam tarafından bıçaklanarak öldürüldü, cinayeti itiraf eden Yasin Sağlam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırııkale'de özel güvenlik görevlisi Ali Sağlam "kanepe" kavgası sebebiyle kardeşi Yasin Sağlam tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, dün akşam, Bahçelievler Mahallesi 2052'nci Sokak'taki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Babaevinde Ali Sağlam ile kardeşi Yasin Sağlam arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya döndü. Yasin Sağlam, ağabeyi Ali Sağlam'ı bıçakla karnından, göğsünden ve bileğinden yaraladı. Yaralanan Ali Sağlam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası teslim olan Yasin Sağlam, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Sağlam'ın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınıp Bahçelievler Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi. Cenazeye Sağlam'ın ailesi ve yakınları katıldı. Ali Sağlam, öğle vakti kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: KANEPEDE BEN UZANACAĞIM KAVGASI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Yasin Sağlam ise adliyeye sevk edildi. Sağlam'ın polise verdiği ifade ortaya çıktı. Yasin Sağlam ifadesinde, oturma odasındaki kanepede uzandığını, ağabeyi Ali Sağlam'ın odaya gelip kendisinin büyüğü olduğunu belirterek zorla kaldırdığını söyledi.