Van’da avukat dehşeti! Otel sahibi baba ve oğlu kurşunların hedefi oldu

VAN’DA dehşet verici bir olay yaşandı. Avukat B.K., otele geldi. Otel sahipleriyle tartıştı. B.K., silahını çekerek otel sahibi baba ve oğluna ateş açtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Avukat B.K. ve yanında bulunan ağabeyi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baba ve oğlunun cansız bedenleri detaylı otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

VAN'DA dehşet verici bir olay yaşandı. Avukat B.K., otele geldi. Otel sahipleriyle tartıştı. B.K., silahını çekerek otel sahibi baba ve oğluna ateş açtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Avukat B.K. ve yanında bulunan ağabeyi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baba ve oğlunun cansız bedenleri detaylı otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN