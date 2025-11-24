Takvim Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler

Takvim hukukçunuz sizden gelen soruları cevaplıyor. İşte Takvim Hukukçunuzun 24 Kasım 2025 tarihli yazısı...

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025

Ev haczi kalktı diye biliyordum. Ödeyemediğim kredi kartı borcum yüzünden eve hacze geldiler. Bu yasal mı?



Ercan Kuzucu Kural olarak borçlunun her türlü mal ve hakkının haczi mümkündür. Asıl olan borcun ödenmesi, bir diğer ifade ile alacaklının alacağına kavuşmasıdır. Fakat İcra İflas Kanunu'nun, 6352 Sayılı Kanun'un 16. maddesi ile değişik 82. maddesinin üçüncü fıkrası; "Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu veya aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilemez" şeklindedir. Düzenlemeye göre, borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü eşyanın haczedilemeyeceği hükme bağlanmaktadır. Yani, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için 'lüzumlu' olan buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, koltuk takımı, ütü, fırın, halı, bulaşık makinesi gibi insan onuruna yakışan hayatın sürdürülmesi için varlığı zorunlu olan ev eşyaları haciz konusu yapılamaz. Sorunuza dönecek olursak, bu madde ile yasaklanan eve hacze gelinmesi değil, borçlu ve aile bireyleri için lüzumlu eşyaların haczedilmesidir. Ev haczine gelerek, para kıymetli evrak, altın, gümüş, antika eşya, değerli taş, süs eşyası veya borçlu ve aile bireylerinin yaşamı için lüzumlu olmayan lüks statüsündeki eşyalar haczedilebilecektir. Burada önemli olan bir başka nokta da; haczin amacı, borcun tahsilinin sağlanması olup, borçluyu taciz etmek ya da baskı kurarak ödemeye zorlamak olmamalıdır. Koltuk takımı haczedilebilir mi? Şiddet uygulayan eşe uzaklaştırma olur mu?

Eşimden şiddet görüyorum. Evden uzaklaştırma kararı nasıl alınır? Nereye başvurmalıyım?



Aylin Dökmetaş Aile mahkemesince alınan tedbir kararları, ailede meydana gelen şiddet olaylarında, aile bireylerinin tehditleri karşısında, aile bireylerinin cinsel, ekonomik, psikolojik zarar görme ihtimaline karşı ivedilikle uygulanan kararlardır. Kişilere yapılan sözlü ya da fiziksel saldırı niteliğinde olan fiillerde aile mahkemesine başvurularak bu fiilleri yapan veya yapma ihtimali olan kişilerin evden uzaklaştırılması talep edilebilir. Mahkeme kararını ivedilikle verecek ve kolluk kuvvetlerine, Aile Bakanlığı'na bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

GÜRÜLTÜ YAPAN KOMŞU ceza alır mı?

Komşum evinde sürekli gürültü yapıyor. Sesten rahatsızım. Ne yapabilirim?

Sevim Bakır Komşum evinde sürekli gürültü yapıyor. Sesten rahatsızım. Ne yapabilirim? Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince komşuların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Bunlardan biri de kişilere rahatsızlık vermemektir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18'inci Maddesi'nde belirtildiği üzere, komşular birbirlerini rahatsız edemez, birbirlerinin haklarını çiğneyemez ve yönetim planlarına karşı uyumlu olma hükümlerine sahiptir. Gürültü yapmak ve komşuyu rahatsız etmek kanun hükmüne aykırılık teşkil eder. Yüksek sesle kavga etmek, uzun süreli müzik dinlemek, uygunsuz zamanlarda yapılan tamir ve tadilat gibi ses çıkarıcı işlemler bir diğerini huzursuz edebilir. Kabahatler Kanunu'nun 36'ncı Maddesi'ne göre gürültüden dolayı kaynaklanan eylemler para cezası ile sonuçlanır. Uygulanan idari para cezasına rağmen devam eden davranışlar var ise sulh hukuk mahkemesine başvurarak dava açabilirsiniz. Yaşanan olayda çekilmez hal tespiti alıp yasak koydurulabilir. Uzun süren eylemlerde ise kişilerin huzur ve sükûnetini bozma kapsamında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabilirler.

