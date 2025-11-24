Serdivan’da kanlı gizem: Ümit Kiraz uçurumda ölü bulundu!

ŞÜPHE DÜŞTÜ! Sakarya’da kayıp olarak aranan 30 yaşındaki Ümit Kiraz’ın ormanlık alanda park edilmiş aracının yakınında tüfek ve kan izlerine rastlandı. 150 METRE ÖTEDE ISE CANSIZ BEDENINE ULAŞILDI.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025

SAKARYA'NIN Serdivan ilçesi Manda Gölü mevkiinde önceki gece park halinde duran 4x4 kamyonetin yanında pompalı tüfek ve kan izlerini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araç sahibi Ümit Kiraz'a ulaşılamaması üzerine çevrede geniş çaplı arama başlattı. Arama çalışmalarında Kiraz'ın cansız bedeni, kamyonetinin bulunduğu noktadan yaklaşık 100–150 metre aşağıdaki sarp şarampolde tespit edildi. Arazinin dik ve kaygan yapısı nedeniyle AFAD ekipleri uzun süren zorlu bir çalışma sonunda Kiraz'ın bedenine ulaşarak bölgeden çıkarttı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Ümit Kiraz'ın pompalı tüfekle göğüs bölgesinden vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk değerlendirme "intihar" ihtimaline işaret etse de, Kiraz'ın aracının yanından metrelerce aşağıya nasıl sürüklendiği veya düştüğü netlik kazanmadı. Bu nedenle jandarma ekiplerinin, olayın başka biri tarafından gerçekleştirilmiş olma ihtimalini de araştırdığı öğrenildi.

3 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Kiraz'ın olay sırasında yanında bir başkası olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir veri elde edilemedi. Bölgede telefon kayıtları, kamera sinyalleri ve balistik incelemeler üzerinden soruşturmanın derinleştirildiği aktarıldı. Oto tamirciliği yaptığı öğrenilen Ümit Kiraz'ın sadece üç ay önce evlendiği, sosyal medyada paylaştığı düğün ve balayı fotoğraflarıyla mutlu bir aile hayatı kurduğu ortaya çıktı. Gencin ani ölümü yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı. Bölgenin uçurum yapısı nedeniyle hem arama hem de çıkarma çalışmaları uzun sürdü. Kiraz'ın bedenini güvenli şekilde yukarı taşıdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin delil toplama süreçleri sabah saatlerine kadar devam etti.

