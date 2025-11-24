Polatlı’da öğrenci faciası: Mizgin Ertekin yurttan düşüp hayatını kaybetti!

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Mizgin Ertekin, kaldığı öğrenci yurdunun 4’üncü katındaki penceresinden aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan yaralı genç kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025

ACI olay, Ankara Polatlı'da yaşandı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören 2'nci sınıf öğrencisi Mizgin Ertekin, henüz bilinmeyen nedenle kaldığı yurdun 4'üncü katındaki pencereden düşüp yaralandı. Öğrencilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ertekin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mizgin Ertekin, kurtarılamadı. Hakkari Yüksekova nüfusuna kayıtlı Ertekin'in cenazesi, ailesinin yaşadığı İstanbul'da toprağa verilecek. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

